Le PSG veut se débarrasser d'une star, la guerre est déclarée

L'été dernier, le PSG avait tenté de se séparer de Neymar qui est finalement resté à Paris, faute de propositions intéressantes. Néanmoins, Luis Campos n'aurait pas changé ses plans avec la star brésilienne et chercherait toujours une porte de sortie. Mais le joueur n'a pas les mêmes projets.

Alors que sa présence était encore espéré dans les prochains jours, Neymar va finalement manquer la fin de saison du PSG. Pas en mesure de se remettre rapidement de sa blessure à la cheville subie contre le LOSC le 19 février, le Brésilien va se faire opérer et sera donc indisponible entre 3 et 4 mois. Ce qui ne devrait pas faciliter un éventuel transfert.

Le PSG encore déterminé à vendre Neymar...

En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Luis Campos, comme la saison dernière, aurait toujours l'intention de se séparer de Neymar. Un projet délicat compte tenu du coût que représenterait une telle opération pour un joueur sous contrat jusqu'en 2027, et qui le sera encore plus avec cette blessure qui ne rassurera probablement pas les éventuels clubs intéressés.

... qui veut rester à Paris