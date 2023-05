Le PSG veut satisfaire Mbappé, c'est du lourd

Jean de Teyssière

Dans sa volonté d'entourer au mieux Kylian Mbappé la saison prochaine, le Paris Saint-Germain cherche un attaquant de pointe. Le nom de l'international français Randal Kolo Muani est souvent évoqué mais le dossier semble compliqué. Un autre cador européen aimerait aussi enrôler l'ancien Nantais : le Bayern Munich. Et le prix demandé par l'Eintracht Francfort pourrait refroidir bon nombre de prétendants.

Kylian Mbappé voudrait voir Randal Kolo Muani rejoindre le PSG cet été. Sport Bild évoquait en début de semaine que le crack de Bondy serait en train d'agir en coulisse pour convaincre le presque buteur victorieux de la finale de la Coupe du monde de le rejoindre. Mais Mbappé pourrait échouer dans sa quête...

Kolo Muani veut rester en Allemagne

Arrivé en Allemagne cette saison après avoir évolué au FC Nantes durant quatre ans, entre 2018 et 2022, Randal Kolo Muani ne compte pas quitter l'Allemagne où il se sent bien. Auteur d'une très bonne saison en Bundesliga avec notamment 14 buts inscrits pour 10 passes décisives, le natif de Bondy attire forcément des grands clubs européens. Le PSG serait donc intéressé mais également le Bayern Munich. D'ailleurs, d'après de nombreux médias allemands, Randal Kolo Muani souhaiterait rejoindre le club bavarois cet été...

Le Bayern Munich a ciblé Kolo Muani