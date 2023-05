L'OM veut signer un buteur XXL, un gros coup se confirme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est sur les traces d'un buteur ukrainien. Auteur de 28 buts sous le maillot du SK Dnipro-1 cette saison, Artem Dovbyk a confirmé l'intérêt du club marseillais, tout comme son agent. Valorisé 15M€, le joueur, sous contrat avec son équipe jusqu'en décembre prochain, est tenté par une aventure en France, à condition que la formation se qualifie pour la Ligue des champions.

Il est la dernière trouvaille du board olympien. Lié au SK Dnipro-1 jusqu'en décembre prochain, Artem Dovbyk serait dans le viseur de Pablo Longoria, président de l'OM. « Il est percutant, doté d’une grande force physique, techniquement très doué et c’est un finisseur redoutable. Sans compter qu’il excelle dans l’exercice des coups francs, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à son jeu » ajoute un recruteur contacté par Team Football. Agé de 25 ans, Dovbyk dispose d'un contrat avec le club ukrainien jusqu'en décembre 2023 et n'envisage pas de le prolonger.

« Tout est possible »

Auteur de 28 buts cette saison, Dovbyk figure dans le viseur de nombreuses équipes européennes comme le RC Lens, l'OGC Nice, Nottingham Forest, Aston Villa, Brighton, l’Union Berlin, Fribourg et Trabzonpor. Dans un entretien à Megogo , l'attaquant de 25 ans s'est prononcé sur son avenir et notamment sur son retour à l'OM. « Il y avait déjà des discussions il y a 6 mois mais ça s’est intensifié depuis. Tout est possible. Pourquoi pas, l’équipe se bat pour la Ligue des champions. La chose la plus importante est d’avoir un accord » a confié Dovbyk.

Son agent ouvre la porte à l'OM