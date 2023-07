Le PSG veut oublier Mbappé, une réponse fracassante tombe

Thibault Morlain

Pour le moment, on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé quittera ou non le PSG lors de ce mercato estival. Si tel était le cas, le club de la capitale devrait alors remplacer le Français. Un dossier sur lequel se serait déjà penché Luis Campos. L’option Ousmane Dembélé a été évoquée, mais à Barcelone, on ne semble pas craindre le PSG.

Le PSG va-t-il devoir faire sans Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine ? Nasser Al-Khelaïfi l’a assuré, si le Français ne prolonge pas, la porte s’ouvrir pour un départ. Cela sera forcément une grosse perte qu’il faudra alors pallier. La solution pourrait se trouver au FC Barcelone. Selon les derniers échos, Ousmane Dembélé serait ciblé par le PSG, qui pourrait profiter de la clause libératoire de 50M€ du Français pour en faire le remplaçant de Mbappé.

« Cette peur, nous l’avions l’année dernière »

A l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Joan Laporta a été interrogé sur cette possibilité que le PSG débarque pour Ousmane Dembélé en cas de départ de Kylian Mbappé. Le président du FC Barcelone a alors assuré : « Peur du PSG si Mbappé s’en va ? Cette peur, nous l’avions l’année dernière et ça n’est pas arrivé ».

« Dembélé veut continuer au Barça »