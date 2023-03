Le PSG veut en finir avec Messi, Neymar et Mbappé, voilà la preuve

Axel Cornic

Le trio offensif du Paris Saint-Germain fait peur à toutes les défenses d’Europe, mais il pourrait bientôt être dissout. Lionel Messi est en effet en fin de contrat et Neymar a déjà été poussé vers la sortie dans un passé récent et sa récente blessure n’arrange en rien les choses. Seul Kylian Mbappé semble être intouchable au PSG...

L’été dernier, Luis Campos a changé en profondeur le visage du PSG, surtout au milieu de terrain avec Marco Verratti qui a été le seul survivant. La même chose pourrait arriver en attaque, puisque de plus en plus de médias évoquent la fin de la cohabitation entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

PSG : Terrible nouvelle pour Neymar, il lâche une punchline https://t.co/ixygLEdcTo pic.twitter.com/49ilygTPRD — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Après deux ans, déjà la fin de la MNM

D’après les informations de RMC Sport , le PSG réfléchis sérieusement à casser son trio offensif stellaire. Cela devrait passer obligatoirement par un départ de Lionel Messi ou de Neymar, puisque Mbappé est considéré comme un pilier du projet QSI et sera quoi qu’il arrive au centre de l’attaque du PSG la saison prochaine.

Campos veut Osimhen

Luis Campos semble déjà agir dans ce sens, puisque TMW annonce ce mardi qu’il souhaiterait recruter un véritable attaquant de pointe lors du mercato estival. Ce profil manque au PSG et avait justement été réclamé par Kylian Mbappé lors de sa prolongation en mai dernier, avec notamment l’évocation de la piste menant à Robert Lewandowski... qui a finalement quitté le Bayern Munich pour filer au FC Barcelone.

Ça sera au moins 150M€

D’après les informations du portail italien, Luis Campos aurait une préférence dans ce dossier, puisqu’il souhaiterait retrouver Victor Osimhen au PSG. Une rencontre aurait déjà eu lieu avec son agent Roberto Calenda la semaine dernière et les bases auraient été posé pour des négociations qui pourraient tourner autour d’un transfert à 150M€.