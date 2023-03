Le PSG prêt à bluffer tout le monde sur le mercato

Axel Cornic

L’hiver n’est pas encore fini, mais le Paris Saint-Germain travaille déjà sur le mercato estival. Luis Campos multiplierait les pistes pour trouver un attaquant de pointe et aurait vraisemblablement jeté son dévolu sur un certain Victor Osimhen, déjà bien connu en Ligue 1. Le Nigérian avait en effet été recruté au LOSC en 2019... par Campos.

Avec la fin de contrat de Lionel Messi et les différents débats autour de Neymar, l’avenir de la MNM semble flou. Ainsi, le PSG pourrait bientôt passer à l’action pour changer le visage de son attaque et une nouvelle star pourrait arriver en provenance de la Serie A.

Mbappé s’enflamme pour le PSG, il lui répond cash https://t.co/7ZB9JVwuYL pic.twitter.com/8rHrVzPCIY — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Victor Osimhen, la nouvelle priorité de Luis Campos

D’après les informations de TMW , Luis Campos souhaiterait absolument recruter un numéro 9 cet été et aurait déjà activé une grosse piste. Elle mènerait à Victor Osimhen, que le Portugais connait bien pour l’avoir déjà côtoyé au LOSC. La tâche ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le Nigérian est l’un des joueurs les plus suivis de la saison et plusieurs cadors de Premier League seraient disposés à casser leur tirelire pour s’offrir ses services. A noter que le joueur lui-même a évoqué un possible avenir outre-Manche tout récemment, même si son contrat le lie au Napoli jusqu’en 2025.

Une occasion à ne pas manquer pour le PSG ?