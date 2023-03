Mercato - PSG : L’Espagne s’emballe pour Messi, la bombe est lâchée

Thomas Bourseau

Bien que Lionel Messi et sa famille souhaitent rester au PSG en prolongeant le contrat du champion du monde, le FC Barcelone n’a pas jeté l’éponge. Et ça discuterait d’un retour de La Pulga en juin prochain.

Lionel Messi pourrait-il prolonger son contrat au PSG ? le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que la ligne directrice du Paris Saint-Germain demeurait la même concernant le renouvellement du contrat courant jusqu’en juin prochain de l’Argentin.

Messi veut poursuivre au PSG…

Pour Média Parisien, le journaliste Florent Torchut a confié ces dernières heures que continuer au PSG était une évidence à la fois pour Lionel Messi que pour sa famille, tous heureux et intégrés à la vie parisienne. Pourtant, le FC Barcelone est prêt à l’accueillir à bras ouverts comme l’entraîneur Xavi Hernandez l’a dernièrement avoué en conférence de presse.

…le Barça travaille sur son retour en fin de saison