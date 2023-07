Le PSG veut combler Mbappé avec ce cadeau à 116M€

Jean de Teyssière

Le jeu du poker menteur continue au PSG. Après l'annonce de Kylian Mbappé, par le biais d'une lettre, qu'il quitterait le club libre en juin prochain, et celle du PSG, annonçant qu'il sera vendu s'il campe sur ses positions, tout est fait pour avancer ses pions dans l'ombre. Et pour le convaincre de le rester, quoi de mieux que faire venir Harry Kane pour l'épauler la saison prochaine ?

Les grandes manœuvres ne font que commencer au PSG. Devant la quasi nécessité de recruter un buteur, le club de la capitale pourrait s'activer dans les prochaines semaines sur un joueur évoluant dans le championnat anglais. Un mercato XXL s'annonce, pour convaincre Kylian Mbappé de rester. Sera-t-il sensible aux efforts fait cette fois-ci pour lui ?

Harry Kane prêt à partir de Tottenham ?

Prenez Kylian Mbappé au PSG. Échangez sa situation avec celle d'Harry Kane et vous savez maintenant ce qu'elle est. Harry Kane est sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2024 et le club anglais, via son président très dur en affaire, Daniel Levy lui a fixé le même ultimatum que le PSG à Mbappé : soit il est vendu, soit il prolonge. À la différence tout de même qu'Harry Kane a donné son accord verbal à Daniel Levy pour ne pas partir libre du club. Auteur de 280 buts en 435 matchs, le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham serait tout même intéressé par un nouveau challenge.

Tottenham en veut au moins 116M€