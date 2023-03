Le PSG veut boucler une star cet été, sa femme peut tout faire capoter

Axel Cornic

Les changements annoncés au Paris Saint-Germain pourraient bien impacter la MNM, trio offensif galactique formé par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Le Français semble intouchable mais tout est encore à décider pour les deux derniers, avec le PSG qui lorgnerait déjà d’autres attaquants pour le mercato estival, comme Lautaro Martinez de l’Inter.

Il y a des noms qui reviennent régulièrement du côté du PSG. C’est le cas avec Lautaro Martinez, qui depuis son explosion à l’Inter est souvent annoncé comme la solution à tous les problèmes du PSG. Il faut dire que l’Argentin a un profil assez intéressant...

Rien ne va plus entre Neymar et le PSG, le bras de fer est lancé https://t.co/HOqk23ytMm pic.twitter.com/MMz0yy7tV7 — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Lautaro Martinez, le profil parfait pour le PSG ?

Entre Olivier Giroud et Marcus Thuram, le numéro 10 de l’Inter a des caractéristiques qui manquent cruellement au PSG. Déjà, à la différence de Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Neymar, c’est un attaquant qui défend beaucoup et cela pourrait bien régler un grand nombre de problèmes parisiens. Il possede également un style qui pourrait bien coller avec les qualités de vitesse et la volonté de prendre la profondeur d’un Mbappé.

Sa femme ne veut pas quitter Milan