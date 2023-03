Mercato : L'OM s'est loupé, la raison enfin dévoilée

Axel Cornic

Si le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille a été très animé, Pablo Longoria aurait aimé faire plus fort, avec notamment Ivan Ilic. Ancien joueur d’Igor Tudor à l’Hellas Verona, le milieu de terrain était censé rester en prêt jusqu’en juin prochain avant de rejoindre l’OM... mais a finalement décidé de rester en Serie A, pour signer en faveur du Torino.

Depuis son arrivée en 2020, Pablo Longoria s’est toujours montré très actif lors des sessions de transfert et celle de janvier n’a pas fait exception. Pas moins de trois recrues ont été bouclées cet hiver, dont notamment le plus transfert de l’histoire de l’OM avec Vitinha, qui est arrivé en provenance de Braga et qui a couté près de 32M€.

OM : Surréaliste, il lance une grève de la faim pour son transfert https://t.co/Gh6rLLqApt pic.twitter.com/f4glyVDghT — le10sport (@le10sport) March 13, 2023

Ivan Ilic, le regret su mercato d’hiver de l’OM

Le président Longoria aurait tout de même voulu boucler une quatrième recrue. Plusieurs sources ont en effet assuré qu’Ivan Ilic a été tout proche de rejoindre l’OM dans le cadre d’un transfert annoncé autour des 15 ou 18M€. Le milieu de terrain de 21 ans a pourtant éconduit les avances marseillaises pour rejoindre Ivan Juric au Torino, qui a avait été son ancien coach du côté de l’Hellas Verona.

« Ce n'est pas un hasard si j'ai essayé de lui faire plaisir en lui affrontant un joueur comme Ilic »