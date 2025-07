Le PSG veut boucler un transfert à 85M€ !

Les médias italiens ont lâché une petite bombe ce vendredi, en annonçant un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Marcus Thuram, attaquant de l’équipe de France et de l’Inter. Arrivé libre en 2023, il pourrait quitter le club lombard, qui planifie une énorme révolution après sa défaite en finale de la Ligue des Champions.

A l’époque, ce dossier s’était soldé par un échec cuisant. Mais au PSG on pourrait bien avoir une deuxième chance, puisque Calciomercato.it nous apprend que les dirigeants parisiens surveilleraient de très près la situation de Thuram . Ce dernier pourrait en effet quitter l’ Inter , où beaucoup de choses devraient changer en ce mercato estival.

Il possède une clause de départ

Et une grosse aide pourrait venir de la clause de départ présente dans le contrat de l’international français. CM.it rappelle en effet que Marcus Thuram peut quitter l’Inter via une clause fixée à 85M€. Un montant important, mais qui semble être largement dans les cordes d’un PSG qui se veut toujours plus ambitieux.