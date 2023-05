Le PSG vend la mèche pour le départ de Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au cœur d’une polémique cette semaine alors qu’il a séché l’entraînement au PSG en raison d’un déplacement en Arabie Saoudite, Lionel Messi semble bien parti pour quitter le club de la capitale en fin de saison. Et Christophe Galtier, interrogé sur l’avenir de sa star, est d’ailleurs resté très évasif…

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Lionel Messi ? L’attaquant argentin s’est rendu coupable d’un déplacement en Arabie Saoudite en début de semaine sans l’autorisation du PSG, et a donc écopé d’une suspension de 14 jours. Par ailleurs, à en croire les dernières tendances, une prolongation de contrat de Messi semble désormais exclue par le PSG.

PSG - Transferts : La date de la décision de Messi est connue https://t.co/TUZVYGsoI2 pic.twitter.com/vJzDCp0d7o — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

« Je me plie à la décision »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a réagi à cette polémique : « J’ai été informé en début de semaine par ma direction de la décision prise de suspendre Leo. Une fois qu’on m’a informé de la décision, j’ai pris la responsabilité de ne pas la commenter (...) Je n’ai pas eu à prendre la décision. J’ai été informé et je m’y plie », a indiqué l’entraîneur du PSG. Mais reverra-t-on un jour Lionel Messi avec le maillot du club parisien ?

« On verra »