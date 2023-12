Le PSG va signer le successeur de Verratti

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dernier mercato estival a été marqué au PSG par le départ de Marco Verratti. Après plus de dix ans de bons et loyaux services, le milieu de terrain italien a été poussé vers la sortie et a laissé un grand vide au milieu de terrain. Un vide, qui a vite été comblé par l'éclosion de Warren Zaïre-Emery. Agé de 17 ans, il est parti pour durée au sein du club parisien.

Marco Verratti était devenu un visage familier au milieu de terrain. Malgré sa fragilité sur le plan physique, l'international italien était devenu l'un des patrons de l'entrejeu parisien. Sa conservation de balle et sa combativité lui ont permis de devenir l'un des chouchous du Parc des Princes. Mais après onze ans, Verratti arrivait en fin de cycle. Ne rentrant pas dans les plans de Luis Enrique, il a pris la direction du Qatar, laissant une place vacante au milieu de terrain.

Accord total avec Zaïre-Emery

Une place occupée aujourd'hui par Warren Zaïre-Emery. Déjà apparu sous les ordres de Christophe Galtier la saison dernière, le joueur de 17 ans s'est imposé comme le remplaçant naturel de Verratti comme le souligne Le Parisien . Comme l'illustre son but face au Borussia Dortmund ce mercredi (1-1), l'international français est devenu indispensable. Son contrat va d'ailleurs être prolongé dans les prochaines semaines comme l'annonce le 10Sport.com.

« Il est impressionnant »