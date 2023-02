Le PSG va faire le ménage, Mbappé jubile

Arnaud De Kanel

Plongé dans une très grosse crise sportive, le Paris Saint-Germain attire l'attention de tous les observateurs. Le club de la capitale n'a pas pu se renforcer cet hiver en raison des restrictions financières liées au fair-play financier. La solution pourrait être trouvée et cela risque de plaire à Kylian Mbappé.

La fin de saison risque d'être longue pour le PSG. Battu à l'aller par le Bayern Munich en Ligue des champions, éliminé de la Coupe de France face à l'OM et sous pression avant le choc de ce dimanche soir contre les hommes d'Igor Tudor en championnat, le club de la capitale peut tout perdre. Le mercato hivernal aurait pu redonner espoir mais aucun renfort n'a signé. Conscient que l'effectif est trop faible pour espérer un beau parcours en Coupe d'Europe quand Kylian Mbappé n'est pas là, le PSG compte faire le ménage cet été pour mieux se renforcer. Deux énormes départs sont prévus, pour le plus bonheur de l'attaquant bondynois.

Neymar et Messi, c'est bientôt fini

La trio d'attaque ne fait pas de merveilles et le PSG ne serait pas contre l'idée de le casser. En effet, Neymar sera de nouveau poussé vers la sortie cet été selon Foot Mercato . Son salaire est un frein pour le club de la capitale qui se retrouve bloqué par le fair-play financier. Le club parisien en attendrait 100M€ mais avec ses blessures et son comportement, difficile de voir un club aligner autant. « Avec les blessures de Neymar et ses problèmes de comportement depuis la Coupe du monde, c'est difficile d'imaginer que le PSG va recevoir une offre qui sera suffisante pour se séparer de Neymar. Donc pour le moment, le PSG semble être bloqué avec Neymar », a d'ailleurs analysé Jonathan Johnson dans Caught Offside . Néanmoins, le Chelsea du richissime Todd Boehly pourrait se positionner. Le propriétaire des Blues a récemment rencontré Nasser Al-Khelaïfi.



Pour Lionel Messi, un départ n'est pas à exclure. Le club de la capitale souhaite encore le prolonger mais l'Argentin aurait une autre idée. En effet, la Pulga aimerait rejoindre l'Inter Miami en MLS. Une rumeur très sérieuse puisque Phil Neville, l'entraîneur du club floridien, a confirmé au quotidien The Times le grand intérêt de son club pour Messi. Ces deux départs allégeraient considérablement la masse salariale du PSG qui aurait donc une plus grande marge de manoeuvre pour recruter. Et ce n'est pas pour déplaire à Kylian Mbappé.

Les pleins pouvoirs pour Mbappé

En cas de départ de Lionel Messi et de Neymar, Kylian Mbappé serait la seule star de ce vestiaire étoilé. De plus, il n'entretient pas d'excellentes relations avec son coéquipier brésilien qui est le grand ami de Messi. Si les deux venaient à partir, Mbappé serait encore un peu plus le patron. Sa position au sein du vestiaire serait renforcée et tout le monde le suivrait comme guide. Le recrutement pourrait également être dicté par les demandes de Mbappé. Assez logique de la part du PSG qui en a fait le centre de son projet au moment de sa prolongation. Place à l'action désormais.