Le PSG va boucler un transfert inespéré ?

Des nombreuses pistes sont annoncées au Paris Saint-Germain en ce mercato estival, avec Luis Campos qui aimerait boucler quelques très gros coups. Mais c’est surtout sur le front des départs que ça devrait s’agiter, puisque le club de la capitale doit absolument dégraisser son effectif, avec une longue liste d’indésirables.

Une vague de départs au PSG

Car il y a beaucoup de joueurs qui ne rentrent plus dans les plans de Luis Enrique. L'exemple parfait est Randal Kolo Muani, prêté à la Juventus en janvier et dont l’avenir semble être des plus flous. Il y a également Milan Skriniar, lui aussi poussé vers Fenerbahçe à l’hiver et qui semble avoir une grosse cote sur le marché des transferts. Même un joueur comme Kang-In Lee, pourtant assez apprécié dans la rotation, pourrait quitter le PSG. Mais pour d’autres, la tâche s’annonce un peu plus compliquée...