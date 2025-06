Kolo Muani - PSG : La discussion qui va tout changer !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

N'entrant pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, Randal Kolo Muani a été invité à aller voir ailleurs cet hiver. S'étant relancé à la Juventus en prêt, l'attaquant français souhaite y rester et l'a vocalisé à plusieurs reprises. Le ballon est dans le camp du Paris Saint-Germain.

«Ce n'est pas la Juve ou rien»

Le prêt en question de Randal Kolo Muani arrive à son terme le 30 juin. Après la Coupe du monde des clubs, il reviendra au PSG à moins que les discussions entre les deux clubs soient fructueuses comme l'a avancé le journaliste Loïc Tanzi sur L'Equipe de Greg lundi soir. « Il a clairement dit qu'il veut aller à la Juventus. Maintenant qu'il a dit ça, ça ne veut pas dire : « je vais à la Juventus et nulle part ailleurs ». Si Paris et la Juventus arrivent à se mettre d'accord sur ce prêt avec option d'achat quasiment obligatoire autour de 40 et 50M€ en gros, il restera à la Juventus. Maintenant si ce n'est pas possible et que Chelsea vient en mettant 50M€ cash en transfert sec, il ira à Chelsea. Mais ce n'est pas la Juve ou rien ».