Le PSG va boucler un dossier inespéré, ce sera 15M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Renato Sanches pourrait migrer vers la Serie A lors de ce mercato estival. Devenu indésirable au PSG, l'international portugais serait dans le collimateur de l'AS Rome. D'ailleurs, le club emmené par José Mourinho serait prêt à négocier un prêt payant à hauteur de 1-2M€ avec une option d'achat d'environ 12-13M€.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé le transfert de Renato Sanches en offrant environ 15M€ au LOSC. Toutefois, le milieu de terrain de 25 ans n'a pas du tout réussi sa première année à Paris, ayant enchainé les pépins physiques.

PSG : Incroyable, Mbappé veut attaquer le PSG https://t.co/4gJmCq35gB pic.twitter.com/ZDQNsos5yT — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

L'AS Rome est prête à frapper pour R. Sanches

Alors que Renato Sanches ne lui donne pas du tout satisfaction, la direction du PSG aurait décidé de s'en séparer dès cet été, et ce, même s'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AS Rome de José Mourinho voudrait lui tendre les bras.

Un transfert à 15M€ au total