Le PSG tente une surprise et se fait refroidir

Axel Cornic

A la recherche d’un renfort offensif, le Paris Saint-Germain semble avoir activé plusieurs pistes. Celle menant à Rayan Cherki est très commentée, mais Luis Campos semble également s’intéresser à des profils plus surprenants, comme celui de l’Italien Mattia Zaccagni, arrivé à la Lazio l’été dernier en provenance de l’Hellas Verona.

On pensait que la situation de Milan Skriniar et la pénurie de défenseurs allaient pousser le PSG à agir dans ce secteur. Pourtant, Christophe Galtier a assuré en conférence de presse que la priorité était l’arrivée d’un élément offensif, qui puisse pallier le départ récent de Pablo Sarabia.

Surprise, le PSG relance un gros transfert https://t.co/XuTJVIp92o pic.twitter.com/gqLRwuM26w — le10sport (@le10sport) January 27, 2023

« Nous avons un besoin sur le plan offensif »

« On a eu un départ et on cherche à le compenser, mais on verra à la fin du mercato si c'est untel, untel ou personne » a expliqué le coach du PSG, ce vendredi. « Nous avons un besoin sur le plan offensif ». Plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, avec notamment Rayan Cherki, que l’OL ne souhaiterait toutefois pas vendre cet hiver.

Zaccagni, la surprise de Campos

Ainsi, Luis Campos aurait décidé d’activer une nouvelle piste en Italie. Media Foot a en effet révélé que l’architecte du PSG lorgnerait Mattia Zaccagni, ailier polyvalent de la Lazio. Recruté en juillet dernier pour 7M€, le joueur de 27 ans réalise une très belle saison et le site spécialisé Transfermarkt l’évalue désormais à 22M€.

La Lazio n’aurait aucune intention de le vendre, mais...