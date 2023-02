Le PSG souhaite qu’il prenne la porte, le casse-tête commence

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, Neymar pourrait être amené à aller voir ailleurs. Chelsea serait l’unique destination possible en Angleterre pour l’attaquant du PSG. Cependant, le Brésilien a les idées claires.

Neymar pourrait-il quitter le PSG à l’intersaison ? Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2027, le Brésilien n’avait l’été dernier nullement l’intention de plier bagage et l’avait fait savoir à deux reprises en interview pour Oh My Goal et lors de la tournée asiatique du PSG. Cependant, en raison de sa situation sportive, mais aussi extrasportive, son aventure parisienne pourrait prendre fin à l’issue de la saison.

Chelsea, seul point de chute viable en Angleterre pour Neymar

D’après les informations divulguées par Le Parisien, le conseiller football Luis Campos et l’attaquant vedette Kylian Mbappé aimeraient tourner la page Neymar au PSG et la présence du champion du monde tricolore la saison prochaine serait conditionnée par le transfert de Neymar. Mais qui pourrait s’attacher les services du Brésilien ? Selon Football Insider, seul Chelsea resterait en course en Angleterre puisque les plus grosses écuries ont été refroidies par l’indemnité du transfert ainsi que le salaire de Neymar.

