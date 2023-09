Le PSG snobé pour le transfert de l’été ?

Thomas Bourseau

Jude Bellingham a fait tourner bien des têtes au cours de la saison dernière, que ce soit avec le Borussia Dortmund ou la sélection anglaise à la Coupe du monde. Si bien que le PSG a tenté sa chance, en vain. Avant de rejoindre le Real Madrid, Bellingham a fait passer un message à ses courtisans… à l’exception du PSG !

Considéré par beaucoup comme le transfert du dernier mercato estival, en raison de la cote dont il disposait sur le marché des transferts, de son âge, mais aussi de ses débuts tonitruants au Real Madrid, Jude Bellingham ne cesse de faire parler de lui depuis le début de la saison.

Le boss du PSG avait déclaré sa flamme à Bellingham

Buteur à presque tous les matchs du Real Madrid, le milieu de terrain anglais qui a soufflé sa 20ème bougie en juin dernier aurait pu rejoindre le PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi lui avait d’ailleurs déclaré sa flamme en décembre dernier pour Sky Sports pendant le Mondial au Qatar.

Luis Enrique remplace Christophe Galtier, un joueur du PSG valide https://t.co/N0scL1n7LJ pic.twitter.com/nddNlhNBPG — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Manchester City et Liverpool prévenus par Bellingham ? Pas le PSG !