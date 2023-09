Luis Enrique dévoile la priorité du PSG sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a procédé à une large revue d'effectif, notamment dans son secteur offensif. Les départs de Neymar et Lionel Messi ont été compensés par l'arrivée de joueurs au profil très différent à savoir Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Présent en conférence de presse, Luis Enrique se prononce notamment sur le transfert de l'ancien Lyonnais qu'il présente comme un réel objectif du PSG.

«Barcola était un objectif de la direction sportive»

« Non, Bradley Barcola était un objectif de la direction sportive du club avant d’être mon objectif. Il jouait régulièrement depuis six mois avec l’Olympique Lyonnais. Il avait déjà pu clairement montrer son niveau. C’est un joueur international Espoirs. Il a été l’un de nos clairs objectifs afin de renforcer l’effectif en apportant de la jeunesse et de la qualité », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

Luis Enrique sous le charme de Barcola