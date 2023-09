Il jette un froid pour son grand retour au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rapatrié pour environ 6M€ en provenance du PSV Eindhoven, Xavi Simons avait été prêté dans la foulée au RB Leipzig où il continue de flamber. Impressionnant depuis le début de saison, le Néerlandais a d’ailleurs évoqué son avenir et ne ferme pas la porte à l’idée de rester à Leipzig, ce qui ne devrait pas plaire au PSG.

Après avoir quitté le PSG libre pour s'engager au PSV Eindhoven, Xavi Simons a fait son retour à Paris cet été. Le club de la capitale a levé son option pour rapatrier le Néerlandais, prêté dans la foulée au RB Leipzig. Et l'ancienne pépite de La Masia continue de flamber au point que Max Eberl ait récemment annoncé son intention de conserver le joueur.

Leipzig veut garder Xavi Simons

« Bien sûr, nous avons l’intention de le prolonger dans le meilleur des cas. Xavi a pris un très bon départ et il réalise actuellement une très bonne saison. Je pense que nous le lions émotionnellement au RB Leipzig », déclarait récemment le directeur sportif du RB Leipzig à Kicker .

Xavi Simons ne ferme aucune porte