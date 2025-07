Le PSG snobé, il balance tout sur son transfert !

A 17 ans, Franco Mastantuono est aujourd’hui un joueur du Real Madrid. Tout proche de s’engager avec le PSG cet été, l’Argentin a finalement décidé de quitter River Plate pour rejoindre la Casa Blanca. Comment en est-il arrivé à un tel choix ? S’apprêtant à débuter un nouveau chapitre de sa jeune carrière, Mastantuono a dévoilé les coulisses de cette décision.

Dans des propos accordés à TyC Sports, Franco Mastantuono s’est confié sur les dessous de sa signature au Real Madrid . Ayant décidé de snober le PSG , l’Argentin a alors fait savoir : « J'avais d'abord eu une discussion avec eux il y a, je crois, un an, un an et demi. Ça n'avait pas abouti. La discussion avait été très bonne, mais il ne s'était rien passé. Puis j'ai renouvelé mon contrat avec River. Cette année, à vrai dire, si vous m'aviez demandé au début de l'année, mon intention était de jouer à River, je n'avais rien d'autre en tête ».

« Le Real Madrid est apparu, ce qui m'a évidemment fait changer d'avis, m'a fait réfléchir »

Franco Mastantuono a ensuite ajouté : « Et puis, au milieu de l'année, le Real Madrid est apparu, ce qui m'a évidemment fait changer d'avis, m'a fait réfléchir et m'a montré l'affection qu'ils me portaient et leur envie de me voir là-bas. C'est là que j'ai pris ma décision. C'était au milieu de l'année, cela s'est décidé en quelques jours, mais c'était quelque chose de très beau ».