Le PSG se trompe totalement pour le successeur de Galtier

Le dossier Julian Nagelsmann ayant donc viré à l'échec, le PSG a dû relancer ses recherches pour trouver le successeur de Christophe Galtier. Plusieurs noms ont alors été évoqués, mais voilà qu'aujourd'hui, le favori se nomme Luis Enrique. L'ancien entraîneur du FC Barcelone est parti pour reprendre les commandes du PSG. Mais est-ce la meilleure des solutions ? Daniel Riolo a quelques doutes.

Tandis que Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine, la question était de savoir qui viendra le remplacer. Si on pensait que Julian Nagelsmann débarquerait, ça s'est soldé par un échec. C'est désormais Luis Enrique qui est le mieux placé pour diriger le PSG. Tous les feux semblent maintenant être au vert pour que l'ancien entraîneur du FC Barcelone succède à Galtier. Un choix qui ne fait pas forcément l'unanimité auprès de Daniel Riolo.

« Je ne dis pas qu’il va réussir ou pas, on verra »

« Pour moi, Luis Enrique, c’est un entraîneur qui, en termes de jeu et de ce qu’il pense faire sur le terrain, c’est très fort. Mais dans les faits, ce n’est pas suivi. Depuis 2015, où il avait une équipe qui pouvait tourner toute seule, ce ne sont que des échecs. C’est juste factuel. Je ne dis pas qu’il va réussir ou pas, on verra. Je suis beaucoup plus confiant là que quand Galtier est arrivé. Pour Galtier, j’avais mis ma maison que ce serait un échec, ça l’a été. Luis Enrique, je ne permettrai pas de dire ça. C’est un entraîneur d’une toute autre envergure. J’attendrai », a d'abord expliqué Daniel Riolo lors de L'After Foot .

« J’aurais aimé une page blanche »