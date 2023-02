Le PSG se saborde sur le mercato, l'incroyable révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté à la Juventus l'été dernier, Leandro Paredes ne parvient pas à s'y imposer. A tel point que la Vieille Dame ne devrait pas lever son option d'achat estimé à 22M€. Une option qui aurait pu devenir obligatoire si la Juve, présente dans le groupe du PSG en Ligue des champions, avait atteint les quarts de finale de la compétition.

Recruté pour quasiment 47M€, Leandro Paredes n'a jamais réussi à justifier un tel investissement. C'est la raison pour laquelle l'été le PSG a décidé de se séparer de l'Argentin qui a été prêté à la Juventus. Mais l'option d'achat, estimée à 22M€, ne devrait pas être levée.

La Juve ne conservera pas Paredes

En effet, Relevo affirme que la Juventus a tranché et ne conservera pas Leandro Paredes la saison prochaine. Entre son salaire et son rendement sur le terrain, l'Argentin n'a pas réussi à convaincre les Turinois de le conserver. Il devrait donc retourner au PSG en juillet prochain.

L'option devenait obligatoire si la Juve rejoignait les quarts en C1

Et pourtant, le PSG aurait bien pu inverser la tendance. Et pour cause, l'une des conditions pour que la clause libératoire soit levée était une qualification de la Juventus en quart de finale de la Ligue des champions. Mais la Vieille Dame a été éliminée dès la phase en concédant notamment deux défaites... face au PSG.