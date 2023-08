Le PSG se rate sur le mercato, les raisons dévoilées ?

Thomas Bourseau

Recruter un attaquant de classe mondiale était la priorité du PSG avant même l’ouverture officielle du mercato estival. Des noms tels que Victor Osimhen et surtout Harry Kane ont été liés au Paris Saint-Germain, en vain. Et pour ce qui est du nouvel attaquant star du Bayern Munich, les demandes importantes de Tottenham et du clan Kane ne sont pas les uniques raisons de l’échec du PSG. Explications.

Harry Kane ne cessait d’être au cœur des plus folles rumeurs de transfert depuis ses envies de départ de Tottenham publiquement reconnues à l’été 2021 lors d’une interview accordée à Gary Neville. Néanmoins, le président Daniel Levy trouvait toujours le moyen de lui fermer la porte. Et alors qu’il ne lui restait plus qu’une année de contrat chez les Spurs , Kane a enfin pu être transféré en ce mois d’août 2023… mais pas au PSG.

Tottenham et le clan Kane trop gourmands pour le PSG ?

Et pourtant, le PSG avait fait de son recrutement un dossier chaud cet été. Luis Campos souhaitait faire de lui le nouvel attaquant du club parisien comme le10sport.com vous l’a affirmé le 14 août dernier. Mais l’indemnité de transfert de 100M€ réclamée par Tottenham et les demandes salariales fixées par l’entourage d’Harry Kane ont refroidi le PSG. Mais là ne résideraient pas les seules raisons de ce transfert avorté.

«Et ça a joué un grand rôle dans ma décision de venir ici»