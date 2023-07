Le PSG se loupe au mercato, Mbappé reçoit des explications

Thibault Morlain

Il y a un an, Kylian Mbappé faisait le choix de prolonger avec le PSG, écartant ainsi l’idée d’un départ libre au Real Madrid. Le Français avait alors été convaincu par les arguments du club de la capitale, qui avait notamment promis un énorme mercato estival 2022. Le fait est que Luis Campos n’a pas forcément été à la hauteur des attentes. De quoi décevoir Mbappé. Le PSG s’est alors expliqué.

Avec l’arrivée de Luis Campos l’été dernier, le PSG avait promis du très lourd à Kylian Mbappé pour le mercato. De quoi d’ailleurs convaincre le Français de prolonger avec le club de la capitale. Il était alors question d’une arrivée de Robert Lewandowski, Aurélien Tchouaméni ou encore Milan Skriniar. Au final, aucun de ces joueurs cités n’a rejoint le club de la capitale et les recrues amenées par Campos au PSG n’ont elles pas vraiment convaincu tout au long de la saison. Forcément, cela a déçu Kylian Mbappé et ce mercato raté serait l’une des raisons qui auraient poussé le natif de Bondy à faire le choix de ne pas activer son année supplémentaire en option et partir dans l’idée de quitter librement le PSG en 2024.

Le PSG justifie son mercato loupé

Comme le révèle L’Equipe , suite aux lettres envoyées par Kylian Mbappé pour faire part de sa position au PSG, le club de la capitale lui aurait répondu, également à travers un courrier. Et dans celui-ci, le PSG serait notamment revenu sur les échecs du dernier mercato estival. Selon le quotidien sportif, on pourrait alors lire : « Il est vrai que nous avions discuté aussi d'un recrutement très ambitieux que nous n'avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes ».

« Nous avons essayé de répondre à vos demandes »