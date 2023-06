Le PSG se lance dans un dossier à 180M€, son mercato s’emballe

Jean de Teyssière

Après une saison très moyenne, le PSG doit se ressaisir et se renouveler. Le mercato estival semble prendre cette direction et Luis Campos cherche à se renforcer offensivement. Le profil de Victor Osimhen correspond parfaitement à ce qu'il manque au PSG, à savoir un attaquant de pointe. Mais attention pour Paris car en Angleterre aussi, Victor Osimhen plait...

La saison de Victor Osimhen n'est passée inaperçue. Au cours de son troisième exercice à Naples, le buteur nigérian a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues et apparaît comme l'un des grands artisans de l'historique saison napolitaine. Mais les champions d'Italie ne comptent pas laisser partir leur buteur si facilement, même si de nombreux grands clubs, comme le PSG, sont à l'affût et pourraient assez vite passer à l'action.

Le PSG recalé

Le quotidien italien La Gazzetta dello Sport évoque le dossier Victor Osimhen et dévoile que le PSG aurait déjà fait une offre à Naples, avoisinant 100M€, trop peu pour la formation de Serie A qui a décidé de la refuser. Pour Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, son poulain vaut au moins le double. À partir de 180M€, Naples pourrait sérieusement commencer à envisager son départ.

Liverpool, Manchester United et Tottenham intéressés