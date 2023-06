Le boss du PSG lâche un coup de pression à la mère de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après la bombe lâchée par Kylian Mbappé dans un courrier adressé à la direction, le PSG attend d’être fixé sur la décision finale de sa star. Le club souhaite en effet le prolonger ou le vendre dès ce mercato afin de récupérer une indemnité de transfert. Un ultimatum dont a été informée Fayza Lamari, la mère et représentante du joueur.

Alors qu’on s’attendait à un été calme pour lui, un an après la prolongation de son bail, Kylian Mbappé fait finalement (encore) les gros titres de la presse sportive concernant son avenir, après son refus de lever la clause présente dans son contrat pour le renouveler une année supplémentaire. Le capitaine de l’équipe de France redevient donc maître de son destin en étant engagé jusqu’en juin 2024.

Le PSG veut obtenir un gros chèque

S’il le souhaite, Kylian Mbappé peut en effet quitter librement le PSG l’année prochaine, une situation que suit attentivement le Real Madrid. Mais à Paris, on refuse d’imaginer l’attaquant partir sans obtenir en contrepartie une indemnité de transfert. La position du PSG est claire, Kylian Mbappé prolongera ou partira cet été.

La mère de Kylian Mbappé prévenue