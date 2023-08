Le PSG retourne sa veste avec Mbappé, la raison dévoilée ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a semblé plus que jamais sur le départ du PSG cet été. Le club parisien l’a menacé dans les médias de le vendre s’il s’entêtait à ne pas signer un nouveau contrat avant de finalement revenir sur sa position. La vente de Neymar pour Al-Hilal y serait pour beaucoup.

On prend les mêmes et on recommence. Entre Kylian Mbappé et le PSG, il y a quasiment à chaque été un nouveau feuilleton sur son avenir. Ces dernières semaines, Mbappé avait publiquement fait part de son refus de rallonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Ce qui avait déclenché la rage du PSG et les menaces d’une vente de la part du président Nasser Al-Khelaïfi.

Mbappé écarté jusqu’à nouvel ordre ?

Il a même été question d’une mise à l’écart en tribunes et du groupe tant qu’il n’aurait pas prolongé son contrat. Mais ça, c’était avant que le PSG se mette d’accord avec Al-Hilal pour le transfert de Neymar. De manière surprenante, le départ du Brésilien a coïncidé avec la réintégration de Kylian Mbappé le 13 août, trois semaines après avoir été écarté du groupe de Luis Enrique.

PSG : La révélation à 200M€ sur le contrat de Mbappé https://t.co/EWvectMpVF pic.twitter.com/gRXmoqE8Xh — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Neymar a relancé le feuilleton Mbappé