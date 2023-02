Le PSG reçoit déjà une réponse à 25M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, Vitor Roque ne manque pas de sollicitations sur le mercato. Le FC Barcelone ferait notamment le forcing tout comme le PSG, Chelsea ou encore Arsenal. Des offres à 25M€ auraient d'ailleurs déjà été transmises, mais toutes ont été refusées comme l'explique son agent André Cury.

C'est le nouveau crack brésilien qui affole les plus grands clubs européens. Après Endrick, dont le transfert au Real Madrid est déjà bouclé pour 2024, c'est Vitor Roque qui est suivi par de grandes formations du Vieux Continents, à savoir le FC Barcelone, le PSG ou encore Chelsea et Arsenal. L'attaquant de l'Athletico Paranense flambe et des offres à 25M€ seraient déjà tombées. Toutes refusées comme le révèle André Cury, agent de Vitor Roque, mais également ancien dirigeant du FC Barcelone.

Des offres à 25M€ ont été refusées pour Vitor Roque

« Il y avait déjà une proposition, mais elle a été rejetée. Il y avait un club anglais, je ne veux pas citer de noms, un club espagnol qui avait déjà fait une offre, un club italien. Nous avons reçu plus ou moins une valeur de 25 millions d'euros, et nous l'avons immédiatement rejetée, parce que je comprends que le joueur a une valeur plus élevée que cela, même si certains joueurs ont été vendus au Brésil pour 20 millions d'euros », confie-t-il dans une interview accordée à Globo Esporte avant d'encenser Vitor Roque.

«Il a les qualités pour dans un grand club en Europe»