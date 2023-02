Le PSG prépare un coup avec le «nouveau Zidane»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est probablement l'un des joueurs les plus convoités du marché. Et pour cause, Jude Bellingham impressionne dans le cœur du jeu du Borussia Dortmund et a confirmé son talent lors de la Coupe du monde, malgré l'élimination des Anglais en quarts de finale. A tel point qu'un ancien dirigeant de Birmingham le compare à Zinedine Zidane.

Impressionnant dans l'entrejeu du Borussia Dortmund, Jude Bellingham fait partie des joueurs les plus convoités du football européen. Durant la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs annoncé que le PSG suivait l'international anglais, bien que le Real Madrid semble aujourd'hui être la piste la plus chaude pour Jude Bellingham. Et les propos d'Andrés Manzano, directeur sportif de Birmingham City lorsque le jeune anglais faisait ses débuts, ne devraient pas calmer l'engouement. Et pour cause, il ose la comparaison avec Zinedine Zidane.

«Il me faisait beaucoup penser à Zidane»

« Ce jour-là, il a joué en tant que milieu de terrain dans un système à double pivot. Peut-être un joueur anglais physique comme Gerrard ou Lampard. Mais ensuite, je l'ai vu beaucoup plus souvent, on le mettait parfois sur l'aile pour aller à l'intérieur et il me faisait beaucoup penser à Zidane à cause de sa condition », lance-t-il dans une interview accordée à AS avant de détailler les raisons qui le poussent à comparer Jude Bellingham à Zinedine Zidane.

Bellingham le nouveau Zidane ?