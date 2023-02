Messi fait une confidence inattendue après son transfert au PSG

Thibault Morlain

Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, c'est libre que Lionel Messi a rejoint le PSG à l'été 2021. Ce n'était pourtant pas ce que l'Argentin avait prévu pour sa carrière. En effet, La Pulga souhaitait absolument rester au Barça et pour cela, Messi était prêt à consentir de gros efforts financiers. De quoi en étonner plus d'un, mais il avait ses raisons.

Pour Lionel Messi, le plan de carrière était de continuer au FC Barcelone. Prolonger n'étant pas possible, il a rejoint le PSG en 2021. Mais l'Argentin souhaite absolument rester en Catalogne. Ainsi, selon les informations d' El Pais , Messi aurait fait savoir qu'il aurait été prêt à tout pour rester au Barça, étant même enclin à prolonger pour 15M€ par an.

L'argent n'est pas un problème pour Messi

Cet échange entre Lionel Messi et certains membres du PSG en aurait étonné plus d'un. Comment l'Argentin peut-il s'asseoir sur autant d'argent ? Face à cette situation, Messi aurait été clair. Ainsi, comme expliqué par le média ibérique, le joueur du PSG aurait confié que pour lui l'argent n'était clairement pas un problème.

60M€ par an grâce à Adidas

Et si l'argent n'est pas un soucis pour Lionel Messi, c'est notamment grâce à son contrat avec Adidas, son équipementier. En effet, l'accord passé entre les deux parties permettrait à l'Argentin de toucher 40M€ par an et à cela peuvent également s'ajouter des bonus allant jusqu'à 20M€.