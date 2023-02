«Ce serait le premier viré en huit mois...» : Une catastrophe possible au PSG ?

Thibault Morlain

Cela fait que quelques mois que Christophe Galtier est l'entraîneur du PSG. Mais déjà, les critiques fusent et les questions se posent concernant son avenir sur le banc du club de la capitale. Alors que le choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions est imminent, le sort de Galtier interroge. Alain Roche s'est alors prononcé sur ce feuilleton qui commence à s'embraser.

Alors que le PSG traverse actuellement une grosse crise, Christophe Galtier se retrouve en première ligne et pointé du doigt. Quelques mois seulement après son arrivée, l'entraîneur parisien voit déjà son poste est remis en question. Faut-il alors craindre le pire pour Galtier ? De passage au micro d' Europe 1 , Alain Roche, ancien du PSG, a livré son point de vue sur le dossier.

« Je crois qu’il ira jusqu’à la fin de la saison »

« Galtier en sursis ? Ce serait le premier entraîneur viré en huit mois au Paris Saint-Germain si c’est le cas, si on ne compte pas Antoine Kombouaré qui était là quand les Qataris sont arrivés et a été viré après six mois. J’ai du mal à le croire franchement. Je crois qu’il ira jusqu’à la fin de la saison, au moins », a d'abord lâché Alain Roche.

« L’avenir de Christophe est lié à plusieurs choses »