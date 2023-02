Ça bouge encore pour Messi, le PSG va halluciner

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi n’a pas toujours pas prolongé avec le club de la capitale. Toutefois, le dossier bouge et les négociations devraient s’accélérer après le huitième de finale contre le Bayern Munich. Un rendez-vous entre les dirigeants parisiens et le père de Messi serait prévu.

Après une saison d’adaptation où il aura été pas mal critiqué, Lionel Messi a inversé la tendance au PSG. Juste avant la Coupe du monde, l’international argentin a été irrésistible et cela se voit dans ses statistiques. Même s’il a un peu baissé de régime depuis son retour du Qatar, l’attaquant du PSG sera l’une des armes principales face au Bayern Munich.

Messi bientôt prolongé par le PSG ?

Mais quid de son avenir ? Si le choc contre le club bavarois passe avant tout, la situation contractuelle de Lionel Messi au PSG pose question. Comme l’a révélé le10sport.com en décembre dernier, les négociations avancent bien pour une prolongation. Et tout pourrait se dégoupiller rapidement.

Un rendez-vous est prévu