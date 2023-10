Le PSG rate un joueur «incroyable», le Real Madrid hallucine

Pierrick Levallet

Sur les tablettes de nombreux clubs, y compris du PSG, Jude Bellingham a choisi de signer au Real Madrid cet été. Et depuis le début de saison, le milieu de terrain brille sous ses nouvelles couleurs. Joselu semble d'ailleurs assez bluffé par le potentiel de l'international anglais et lui promet un grand destin chez les Merengue.

Si Kylian Mbappé a fait parler de lui cet été, un autre nom a agité le dernier mercato estival. Brillant avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham était dans le viseur des plus grands clubs d’Europe, y compris le PSG. « Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait d’ailleurs confié Nasser Al-Khelaïfi en pleine Coupe du monde. Finalement, le milieu de terrain de 20 ans a signé au Real Madrid cet été. Et Joselu lui prédit un fabuleux destin chez les Merengue .

PSG : En guerre avec Mbappé ? La mise au point du Real Madrid https://t.co/78JTGr4Vz2 pic.twitter.com/wkZ4vT1L5R — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Bellingham va entrer dans l'histoire du Real Madrid»

« Bellingham est un joueur qui a beaucoup de chemin à parcourir car il est né pour jouer au Real Madrid. Il nous donne quelque chose de différent de ce qu’est un milieu de terrain ou un meneur de jeu, peu importe comment vous voulez l’appeler. C'est un joueur qui a atterri sur pied aussi bien à l'intérieur des vestiaires qu'à l'extérieur, il est très aimé des supporters et de nous, pour sa façon d'être. C'est un joueur qui va réaliser de très bons résultats et entrer dans l'histoire du Real Madrid. Est-ce qu’il est surpris de marquer autant de buts ? Je ne crois pas. Il profite de chaque instant sur le terrain comme si c'était le dernier et croit beaucoup en ses conditions. Cela l’amène à faire ces statistiques » a confié le buteur du Real Madrid dans un entretien accordé à Relevo .

«C'est un garçon très travailleur»