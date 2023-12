Le PSG pris une décision pour le mercato d’hiver

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

À quoi faut-il vraiment s'attendre pour le mercato hivernal du PSG, alors que certaines spéculations ont fait état d'un intérêt pour l'international algérien Rayan Aït-Nouri ? Finalement, et conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, Luis Campos ne fait pas de ce poste une priorité pour le recrutement hivernal.

Les spéculations vont bon train au sujet du mercato hivernal du PSG et des priorités ciblées par Luis Campos. La piste menant à Rayan Aït-Nouri (22 ans, Wolverhampton) a notamment été évoquées ces derniers jours, mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller sportif du PSG a changé son fusil d'épaule et ne cible plus forcément ce poste.

Transfert à 100M€ pour le PSG ? Il interpelle le Real Madrid https://t.co/yqQg0T2dWK pic.twitter.com/Zkfnnp6S8x — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Le PSG n'ira pas sur Aït-Nouri

Le journaliste Laurent Perrin a dégagé une tendance claire à ce sujet dans un chat organisé par Le Parisien : « Le PSG ne s'intéresse pas à Aït-Nouri. Il suit des latéraux au cas où une opportunité se présente, mais l'ancien joueur d'Angers, désormais international algérien, n'est pas sur la liste », indique-t-il, avant de confirmer nos révélations sur le dossier du latéral gauche au PSG.

Aucun latéral gauche recruté ?