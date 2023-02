Le PSG prépare une surprise, Zidane a déjà montré le résultat

La rédaction

S’il garde pour le moment la confiance de ses dirigeants, l’avenir de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain pourrait être bouleversé dans les prochaines semaines. Le club de la capitale commencerait à lui chercher un successeur et serait notamment prêt à faire revenir Thomas Tuchel, plus de deux ans après s’en être séparé. Ce ne serait pas la première fois qu’un grand club décide de miser sur un de ses anciens entraîneurs. Un choix qu’avait fait le Real Madrid avec Zinedine Zidane ou bien Carlo Ancelotti et qui avait porté ses fruits.

Les prochaines semaines vont être déterminantes pour Christophe Galtier. Comme indiqué par le10sport.com , le Paris Saint-Germain maintient sa confiance en son entraîneur pour le moment, malgré les derniers résultats décevants. Toutefois, une élimination lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain pourrait précipiter son départ. Le PSG commencerait d’ailleurs à lui chercher un remplaçant et penserait notamment à un retour de Thomas Tuchel, qui avait mené le club de la capitale jusqu’en finale de la C1 en 2020.

Zidane au Real Madrid

Dans l’histoire, plusieurs clubs ont déjà fait appel à un de leur ancien entraîneur. C’est le cas du Real Madrid, qui en mars 2019 avait décidé de rappeler Zinedine Zidane neuf mois après son départ surprise. La saison suivante, le Ballon d’Or 1998 avait mené la Casa Blanca au titre en Liga et avait également remporté la Supercoupe d’Espagne, avant de s’en aller de nouveau en juin 2021.

Ancelotti au Real Madrid

Pour remplacer Zidane, le Real Madrid avait fait appel à un autre entraîneur déjà passé sur son banc : Carlo Ancelotti. Un choix une nouvelle fois payant, les Merengue ayant remporté le championnat d’Espagne la saison passée, ainsi que la 14e Ligue des champions de leur histoire, en s’imposant face à Liverpool en finale. Le technicien italien a également remporté la Coupe du monde des clubs il y quelques semaines de cela.

Mourinho à Chelsea

Alors qu’il avait déjà entraîné Chelsea entre 2004 et 2007, José Mourinho avait fait son retour en juillet 2013. Le Portugais n’était finalement resté que deux ans et demi, mais avait tout de même réussi à remporter le titre en Premier League, lors de la saison 2014-2015, ainsi que la Coupe de la Ligue. Il avait finalement de nouveau été limogé quelques mois plus tard, en décembre 2015.

Heynckes au Bayern Munich

Jupp Heynckes a lui connu plus que deux aventures sur le banc du Bayern Munich. En poste de 1987 à 1991, il a ensuite retrouvé la tête du club bavarois pendant quelques mois en 2009. De 2011 à 2013, Heynckes était encore sur le banc du Bayern Munich avait qui il avait alors remporté la Ligue des Champions. Et ça ne s'est pas arrêté là puisque de 2017 à 2018, le club allemand avait encore fait appel à ses services.

Ranieri à l’AS Roma

Après un premier passage entre 2009 et 2011, Claudio Ranieri avait pris les rênes de l’AS Roma une deuxième fois au mois de mars 2019 afin de remplacer Eusebio Di Francesco. L’entraîneur italien n’était resté que jusqu’à la fin de la saison et n’avait pas réussi à accrocher une place qualificative pour la Ligue des champions. La Louve avait terminé sixième de Serie A, à trois points de l’Inter Milan, quatrième.

Fernandez au PSG

Enfin, si jamais le PSG décide de rappeler Thomas Tuchel, ce ne serait pas la première fois que le club de la capitale fait confiance à l'un de ses anciens entraineurs. En effet, après un premier passage sur le banc parisien entre 1994 et 1996, Luiz Fernandez avait fait son retour entre 2000 et 2003. Ce qui restera un échec, il n’aura pas réussi à remporter le moindre titre, ni à se qualifier en Ligue des champions, alors que sa gestion de joueurs comme Nicolas Anelka ou Ronaldinho avait également fait débat.