Le PSG prépare une surprise sur le mercato ?

Alexis Brunet

Cet été, le PSG s'est considérablement renforcé. De nombreux joueurs sont arrivés à Paris, et d'autres pourraient suivre prochainement. Le club de la capitale voudrait renforcer son milieu de terrain, et il aurait un œil sur le Néerlandais de l'AC Milan, Tijjani Reijnders. Toutefois, les dirigeants parisiens ne sont d'ailleurs pas les seuls sur le coup.

Face à Strasbourg samedi après-midi, Luis Enrique alignait Gonçalo Ramos à la pointe de l'attaque du PSG. Le Portugais fait partie des nombreux joueurs arrivés cet été à Paris. Le buteur n'a pas brillé, et il a été remplacé peu après l'heure de jeu par une autre recrue estivale, Randal Kolo Muani.

Le PSG est un peu léger au milieu

Le PSG a donc mis la main au portefeuille afin de renforcer considérablement son attaque cet été. En plus de Ramos et de Kolo Muani, Barcola, Dembélé, Lee, et Asensio ont eux aussi rejoint Paris. S'il y a un secteur de jeu où le club de la capitale est peut-être moins bien armé, c'est au milieu de terrain, notamment à cause des départs de nombreux joueurs lors du mercato estival, dont Marco Verratti.

Le PSG piste Tijjani Reijnders