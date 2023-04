Le PSG prépare une grosse opération au mercato, elle est révélée au public

Thibault Morlain

Alors que la saison du PSG a viré à l'échec, le club de la capitale préparerait un gros recrutement estival afin de revenir plus fort. Luis Campos serait déjà au travail pour cela et les chantiers sont nombreux. Au milieu de terrain, cela pourrait encore bouger malgré les arrivées de l'été dernier. Et voilà que le PSG préparerait une grosse opération dans ce secteur.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait pour priorité de mieux entourer Marco Verratti au milieu de terrain. Pour cela, Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler ont été recrutés par le PSG. Des renforts qui n'ont pas forcément apporté satisfaction et c'est ainsi que cela pourrait encore bouger dans l'entrejeu durant l'été à Paris, où on cherche encore et toujours le successeur de Thiago Motta depuis le départ à la retraite de ce dernier. Qui pourrait alors rejoindre l'effectif actuel de Christophe Galtier ? La réponse pourrait se trouver à l'Inter Milan avec un certain Nicolo Barella.

Barella au PSG...

Au PSG, Marco Verratti pourrait donc être épaulé par son coéquipier en sélection italienne, Nicolo Barella. Selon les informations de 90min , le club de la capitale serait intéressé par le joueur de l'Inter Milan et la direction parisienne aurait pris des renseignements auprès de son homologue milanaise à propos de Barella. Pour quelle réponse ? L'Inter ne voudrait visiblement absolument pas se séparer de l'Italien.

... et Paredes à l'Inter Milan ?

Le PSG serait toutefois bien décidé à recruter Nicolo Barella. Une offre pourrait donc partir pour l'Inter Milan et pour convaincre les Lombards, une opération pourrait être mise en place. Ainsi, Leandro Paredes, actuellement prêté par la Juventus, qui ne le conservera pas, pourrait être utilisé comme monnaie d'échange pour récupérer Nicolo Barella. Mais attention également à la concurrence puisque Liverpool, Chelsea et Manchester City serait également intéressés.