Le PSG prépare un deal hallucinant avec une star de Deschamps ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un nouvel international français en approche ? A en croire certains journalistes, il est possible que Mike Maignan fasse son retour au PSG dans les prochains mois. Pour rapatrier le portier tricolore, le club de la capitale pourrait proposer un échange avec Gianluigi Donnarumma, ancien chouchou du Milan AC et loin de faire l'unanimité à Paris.

Formé à Paris, Mike Maignan garde le PSG dans un coin de son cœur. « Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC. Et pour le futur, on ne peut pas savoir » avait lâché le portier français. Et le club de la capitale pourrait bien lancer les manœuvres pour le recruter.

Révolution au PSG, il fait passer un beau message https://t.co/prcSTwFNbO pic.twitter.com/SO4mNxMt1y — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Un retour de Maignan dans les tuyaux ?

Selon Jonathan Johnson, Maignan pourrait devenir un objectif pour le PSG. Un échange avec Gianluigi Donnarumma serait dans les tuyaux. « Une possibilité intéressante, et ce n’est qu’une possibilité pour le moment, serait que le PSG rapatrie son ancien joueur de l’équipe de jeunes Mike Maignan » a confié le journaliste. Il pourrait rejoindre d'autres internationaux français comme Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Kylian Mbappé.

Le recrutement made in France devrait se poursuivre