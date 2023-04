Le PSG prépare son mercato en Ligue 1, la mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre de championnat entre le RC de Strasbourg et l'OL a attiré du beau monde. De nombreuses équipes européennes ont envoyé des scouts au stade de la Meinau pour observer la partie, et surtout certains jours. Le PSG serait représenté dans les tribunes. Une information loin d'être surprenante étant donné que le club parisien envisage de faire ses emplettes en Ligue 1.

Si l'on vous dit que le PSG va se montrer actif lors du prochain mercato estival, la surprise ne sera que limitée. Mais la direction donnée au recrutement parisien pourrait bien interloquer certains observateurs du club. Habitué à recruter des stars étrangères depuis plusieurs années, le club de la capitale pourrait mettre l'accent sur des joueurs de nationalité française. En plus de Milan Skriniar (Inter Milan), première recrue estivale du PSG, un défenseur central, un numéro six et un avant-centre seraient recherchés.

Le recrutement du PSG pourrait prendre l'accent français

Le PSG envisagerait de tenter quelques coups à l'étranger comme avec Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou encore Manu Koné (Borussia Monchengladbach). Mais assez logiquement, le club pourrait faire son marché en Ligue 1. De nombreux visages du championnat français seraient ciblés comme Khéphren Thuram (OGC Nice), Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Seko Fofana (RC Lens), Axel Disasi (AS Monaco), Youssouf Fofana (AS Monaco), Jonathan David (LOSC) ou encore Rayan Cherki (OL).

Du beau monde dans les tribunes ce vendredi soir