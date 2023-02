Le PSG prépare du lourd sur le mercato, une terrible nouvelle tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Critiqué après son mercato hivernal raté, Luis Campos compte bien prendre sa revanche l'été prochain. A la recherche, en priorité, de jeunes joueurs français, le conseiller sportif du PSG aurait activé de nombreuses pistes. Certains seraient tentés par l'aventure, mais réclameraient plus de clarté en ce qui concerne le projet sportif.

Sous le feu des critiques ces derniers en raison de son comportement enflammé face au LOSC dimanche, Luis Campos s'efforce de retourner l'opinion publique grâce à son travail sur le recrutement. Après avoir acté l'arrivée de Milan Skriniar, le conseiller sportif du PSG aurait dressé sa feuille de route pour le prochain mercato estival. Selon les informations de RMC Sport, le Portugais rechercherait de jeunes joueurs français. Les premières pistes commencent à apparaître dans les médias.

Les premières pistes du PSG apparaissent

Selon les informations de La Chaîne L'Equipe et de RMC Sport, Randal Kolo Muani (Eintrach Francfort) serait la priorité du PSG. En cas d'échec dans ce dossier, Campos pourrait se diriger vers un autre international français, Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach). Autre chantier du PSG : le milieu de terrain. Manu Koné et Youssouf Fofana (AS Monaco) seraient courtisés et pourraient renforcer l'entrejeu.

Certains réclament de la clarté