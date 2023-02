Le PSG peut souffler pour Messi

La rédaction

Alors que le mercato d’été 2023 pourrait sceller l’aventure de Lionel Messi au PSG, le club parisien bouge tranquillement ses pions afin de remédier à cette éventualité. Les menaces FC Barcelone et Inter Miami n’en seraient pas à l’instant T.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas dans le feuilleton Lionel Messi. En décembre dernier, Le Parisien et Fabrizio Romano, pour ne citer qu’eux, faisaient état d’un accord de principe entre le PSG et le clan Lionel Messi pour une prolongation de contrat qui permettrait à l’Argentin de rester au Paris Saint-Germain pour une saison supplémentaire.

Le PSG travaille pour sceller l’avenir de Messi

En parallèle, les informations se contredisaient, mais le10sport.com vous a affirmé le 18 février dernier que le PSG ne perdait clairement pas espoir. Sa ligne de conduite demeure la même que depuis le début de la saison, à savoir discuter avec le clan Messi afin de parvenir à un accord au niveau d’une prolongation de contrat.

