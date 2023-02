Messi - PSG : ça chauffe, le rendez-vous est pris

Thomas Bourseau

Pour conserver Lionel Messi dont le contrat expirera en fin de saison, le PSG aurait déjà rencontré son père et agent Jorge Messi. Un désaccord financier subsisterait sur la question salariale et un nouveau rendez-vous serait programmé.

Lionel Messi pourrait bien souffler sa 36ème bougie le 24 juin prochain avant de devenir agent libre. En effet, en raison de sa situation contractuelle au PSG, son bail expirant le 30 juin, ça commence à sérieusement s’activer en coulisse afin d’éviter le départ de Messi en tant qu’agent libre à la prochaine intersaison.

Un premier rendez-vous entre Campos et le père de Messi

Le10sport.com vous dévoilait le 20 octobre 2022 que le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, préparait une offre de prolongation de contrat à soumettre à Lionel Messi et à son entourage. Selon le journaliste Florent Torchut, une première réunion aurait déjà eu lieu entre Campos et Jorge Messi, le père de l’attaquant du PSG. Les échanges auraient tourné autour d’un contrat d’un an.

Nouvelle entrevue prévue pour régler le désaccord salarial

Cependant, toujours selon Florent Torchut, le courant ne passerait pas entre le PSG et l’entourage de Lionel Messi au sujet du salaire. Pour autant, un autre rendez-vous aurait été programmé entre les différentes parties pour remédier à cette question salariale lorsque le10sport.com vous a confié le 18 février que le PSG comptait bien aller au bout de son idée avec Messi concernant sa prolongation.