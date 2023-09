Le PSG obligé de payer le prix fort pour ce transfert ?

Hugo Chirossel

Jeudi soir, le PSG a annoncé l’arrivée de sa onzième recrue estivale en la personne de Bradley Barcola. Le club de la capitale a tout de même dépensé environ 50M€ pour s'attacher ses services. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce montant élevé, notamment la volonté initiale des Gones de le conserver, mais également l’identité de son agent, Jorge Mendes.

Et de 11. Après Ousmane Dembélé, le PSG a annoncé jeudi soir la signature de Bradley Barcola, sa onzième recrue lors de ce mercato estival. L’ailier âgé de 20 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 en provenance de l’OL, dans le cadre d’un transfert estimé à 50M€ bonus compris. Un montant qui peut paraître élevé pour un joueur qui n’a pas encore disputé 50 matchs professionnels.

« Il a "délivré" tout de suite une saison de haut niveau »

Pour un acteur influent du marché, plusieurs raisons peuvent expliquer le prix de ce transfert. « C'est le marché qui détermine une valeur et cela répond à des critères précis : il est jeune, il est très, très efficace, il appartient déjà à un club d'un certain calibre. Ce n'est pas quelqu'un qui a répondu présent au bout de deux ou trois saisons. Non, il a "délivré" tout de suite une saison de haut niveau. Et puis, il y a un élément qui est clair : le fait qu'il soit un joueur offensif, qui peut en plus évoluer, à plusieurs postes, change la perception. C'est toujours différent un attaquant. Dernier élément qui joue sur sa valeur : son club n'était initialement pas vendeur », a-t-il confié auprès de L'Équipe .

« Il a surtout la capacité d'aller chercher un autre club »