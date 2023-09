«Le PSG ne voulait plus compter sur lui»… Les confidences d’un ami de Neymar

Thibault Morlain

Neymar a donc lui aussi pris la direction de l’Arabie Saoudite à l’occasion de ce mercato estival. A l’instar de nombreux stars du football, le Brésilien a cédé aux sirènes saoudiennes pour s’engager avec le club d’Al-Hilal. Il faut dire également que Neymar était poussé vers la sortie par le PSG, qui ne comptait plus sur son numéro 10 après 6 saisons ensemble. Le joueur de 31 ans a donc rejoint l’Arabie Saoudite, un choix commenté par Luis Suarez, encore proche de son ancien coéquipier du FC Barcelone.

Cela faisait maintenant plusieurs mois que le PSG tentait de se débarrasser de Neymar. Après avoir échoué l’été dernier, le club de la capitale peut cette fois remercier l’Arabie Saoudite. A l’instar de Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema, le Brésilien s’est donc lui aussi envolé pour le championnat local avec à la clé un très gros contrat. Une belle opération également pour le PSG qui réalise là la plus grosse vente de son histoire puisque Neymar aurait été vendu pour environ 90M€.

Le PSG lâche Neymar et Messi, c’est validé ! https://t.co/Ha1W0cH0Xs pic.twitter.com/cJFbEhGcDk — le10sport (@le10sport) September 1, 2023

« La partie financière a été importante aussi »

Après 6 ans, Neymar et le PSG ont donc acté leur divorce et le Brésilien va désormais évoluer sous les couleurs d’Al-Hilal. Un transfert commenté par Luis Suarez. Ayant joué avec Neymar au FC Barcelone, l’attaquant uruguayen a confié à ESPN : « Il y avait 20 ou 30 joueurs de haut niveau. Cela l’a encouragé à y aller. Le PSG ne voulait plus compter sur lui. Et la partie financière a été importante aussi. Il n’en a pas besoin, mais il y a réfléchi ».

« C’est sa décision, cela doit être respecté »