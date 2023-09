Neymar - Messi : Le PSG jubile après leurs transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG a mené une large revue d'effectif avec notamment les départs de deux de trois membres de la MNM à savoir Lionel Messi, qui s'est engagé libre à l'Inter Miami et Neymar qui a signé à Al-Hilal pour quasiment 90M€. Interrogé sur cette révolution, Nasser Al-Khelaïfi se réjouit du nouveau projet du PSG.

La révolution annoncée a bien eu lieu. En effet, le PSG n'a pas hésité à se séparer de deux de ses plus grandes stars à savoir Lionel Messi et Neymar. Le premier, en fin de contrat, a rejoint l'Inter Miami en MLS, tandis que le Brésilien s'est engagé avec le club saoudien d'Al-Hilal pour 90M€. C'est donc un nouveau projet qui porté par Luis Enrique, et qui enchante Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG est prêt à tout pour se débarrasser de cette star https://t.co/H5jhuprzTV pic.twitter.com/QPl9OR3jhj — le10sport (@le10sport) August 31, 2023

«C’est une nouvelle ère pour le club»

« C’est une nouvelle ère pour le club, pour l’équipe. On a adopté un nouveau style de jeu très offensif, c’est ce qu’on voulait. Mais nous savons que nous devons encore nous améliorer et nous progresser », assure le président du PSG pour Le Parisien en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, avant de poursuivre.

«Le coach fait un travail fantastique avec les joueurs»