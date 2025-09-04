«Le PSG ne s’est pas trompé» : L'énorme coup du mercato annoncé en direct ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens au monde, Gianluigi Donnarumma a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Et l’ancien du LOSC n’a pas mis très longtemps a s’installer dans son nouveau club, avec l’international italien qui semble déjà avoir été oublié.

Le visage du Champion d’Europe n’a pas beaucoup changé cet été. Les dirigeants du PSG ont certes dépensé des grosses sommes, mais ils ont préféré miser sur quelques ajustements précis. Il y en a pourtant un qui a beaucoup fait parler, puisque les Parisiens ont décidé de changer de gardien, en plaçant Gianluigi Donnarumma sur le marché en le remplaçant au pied levé par Lucas Chevalier, arrivé du LOSC.

« Donnarumma a dégagé, ils prennent Chevalier » Certains pensent que le PSG a commis une grave erreur, surtout du côté de l’Italie, mais d’autres semblent déjà conquis par Chevalier. « Le PSG ne s’est pas trompé. Donnarumma a dégagé, ils prennent Chevalier. Ils n’ont pas mis le paquet sur Maignan » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC.