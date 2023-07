Le PSG lui offre le pactole, il justifie son transfert à l’ASSE

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Newcastle, Allain Saint-Maximin s’est d’abord révélé en Ligue 1, sous le maillot de l’ASSE. Formé chez les Verts, le virevoltant ailier s’est fait remarquer dès son plus jeune âge. Cela lui a donc permis de voir plusieurs portes s’ouvrir pour la suite de sa carrière. Saint-Mamimin a d’ailleurs fait quelques confidences sur sa signature à l’ASSE.

Issu de la région parisienne, Allan Saint-Maximin a rapidement su faire parler son talent. Très jeune, il se fait donc remarquer par les plus grands clubs de l’Hexagone. Passé par Clairefontaine, Saint-Maximin fait finalement le choix de poursuivre sa formation à l’ASSE, où il explosera au plus haut niveau. Cela aurait toutefois pu se passer différemment. En effet, le PSG était également très intéressé par le crack français à l’époque. « Paris me voulait juste au moment où le Qatar a racheté le club. Le PSG proposait même de belles choses, une maison à mes parents, une grosse prime à la signature (100 000€) », avait même révélé Saint-Maximin.

PSG : Surprise, Lionel Messi reçoit un énorme message de… l’ASSE https://t.co/3MrXMVVdU5 pic.twitter.com/66I73GXFYp — le10sport (@le10sport) July 7, 2023

« J’ai eu la chance d’être vu par tous les plus grands clubs français »

Finalement, Allan Saint-Maximin a donc préféré l’ASSE au PSG. Et comme expliqué par le principal intéressé, ce sont ses parents qui l’ont poussé à rejoindre le Forez. A l’occasion d’un entretien accordé au média Carré , Saint-Maximin a raconté : « J’ai vécu de très belles années à l’ACBB, à Boulogne-Billancourt. Les choses se sont très passées et j’ai eu la chance de passer des tests pour intégrer l’académie Bernard Diomède. J’ai vraiment passé des bons moments là-bas, ça m’a aidé à me préparer à ce que ça pouvait être un centre de formation. Après ça, je suis rentré à Clairefontaine où j’ai pu voir un peu dans quel milieu j’avais mis les pieds. J’ai eu la chance d’être vu par tous les plus grands clubs français ».

« Mes parents voulaient absolument que je signe à Saint-Etienne »